Çatalca'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Çatalca'da cuma namazı kılınacak yerler

Çatalca'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Çatalca'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Çatalca cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Çatalca için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Çatalca ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Çatalca ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.ÇATALCA'DA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.ÇATALCA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Alipaşa Camii
Akalan Mahallesi Camii
Aydınlar Mahallesi Camii
Baba Nakkaş Mahallesi Camii
Bahşayış Mahallesi Camii
Başakköy Mahallesi Camii
Belgrat Mahallesi Camii
Binkılıç Mahallesi Camii
Celebköy Mahallesi Camii
Ceylan Kent Tatil Köyü Camii
Ceylan Tatil Köyü Mescidi
Çakıl Mahallesi Yiğitler Camii
Çakıl Mahallesi Camii
Çanakça Mahallesi Camii
Çiftlikköy Mahallesi Camii
Dağyenice Mahallesi Camii
Elbasan Mahallesi Camii
Gökçeali Mahallesi Camii
Gümrük Camii
Gümüşpınar Mahallesi Camii
Hallaçlı Mahallesi Camii
Hediye Hatun Camii
Hisarbeyli Mahallesi Camii
İhsaniye Mahallesi Camii
İnceğiz Mahallesi Camii
İzzettin Mahallesi Camii
Kabakça Mahallesi Camii
Kaleiçi Çeşme Mescidi
Kalfa Mahallesi Camii
Karacaköy Mahallesi Camii
Karamandere Mahallesi Camii
Kestanelik Mahallesi Camii
Kızılcaali Mahallesi Camii
Malkarali Akif Kavukçu Camii
Merkez Kaleiçi Camii
Merkez Ulu Camii
Muratbey Mahallesi Camii
Oklalı Mahallesi Camii
Ormanlı Mahallesi Camii
Ovayenice Mahallesi Camii
Örcünlü Mahallesi Camii
Örencik Mahallesi Camii
Subaşı Mahallesi Hacı Cahit Camii
Subaşı Mahallesi Merkez Camii
Şehit Pi.Kur. Albay Gökhan PEKER Camii
Şeyhul İslam Çatalcalı Ali Efendi Camii
Yalıköy Mahallesi Camii
Yazlıkköy Mahallesi CamiiİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER