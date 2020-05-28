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Yaşam

Çatalca'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Çatalca'da cuma namazı kılınacak yerler

Çatalca'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da Cuma namazı kılınacak cami ve mescitlerin listesini açıkladı. Vali Yerlikaya'nın açıkladığı Çatalca cuma namazı kılınacak camiler listesi yaklaşık 2 aydır camilerle kavuşmak isteyen Müslümanları heyecanlandırdı. Bu kapsamda Çatalca'da cuma namazı kılınacak cami ve mescitler belirlenmiş oldu. İşte Çatalca'da cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe  17:28 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:28
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Çatalca'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Çatalca'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Çatalca cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Çatalca için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Çatalca ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Çatalca ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

ÇATALCA'DA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

ÇATALCA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Alipaşa Camii

Akalan Mahallesi Camii

Aydınlar Mahallesi Camii

Baba Nakkaş Mahallesi Camii

Bahşayış Mahallesi Camii

Başakköy Mahallesi Camii

Belgrat Mahallesi Camii

Binkılıç Mahallesi Camii

Celebköy Mahallesi Camii

Ceylan Kent Tatil Köyü Camii

Ceylan Tatil Köyü Mescidi

Çakıl Mahallesi Yiğitler Camii

Çakıl Mahallesi Camii

Çanakça Mahallesi Camii

Çiftlikköy Mahallesi Camii

Dağyenice Mahallesi Camii

Elbasan Mahallesi Camii

Gökçeali Mahallesi Camii

Gümrük Camii

Gümüşpınar Mahallesi Camii

Hallaçlı Mahallesi Camii

Hediye Hatun Camii

Hisarbeyli Mahallesi Camii

İhsaniye Mahallesi Camii

İnceğiz Mahallesi Camii

İzzettin Mahallesi Camii

Kabakça Mahallesi Camii

Kaleiçi Çeşme Mescidi

Kalfa Mahallesi Camii

Karacaköy Mahallesi Camii

Karamandere Mahallesi Camii

Kestanelik Mahallesi Camii

Kızılcaali Mahallesi Camii

Malkarali Akif Kavukçu Camii

Merkez Kaleiçi Camii

Merkez Ulu Camii

Muratbey Mahallesi Camii

Oklalı Mahallesi Camii

Ormanlı Mahallesi Camii

Ovayenice Mahallesi Camii

Örcünlü Mahallesi Camii

Örencik Mahallesi Camii

Subaşı Mahallesi Hacı Cahit Camii

Subaşı Mahallesi Merkez Camii

Şehit Pi.Kur. Albay Gökhan PEKER Camii

Şeyhul İslam Çatalcalı Ali Efendi Camii

Yalıköy Mahallesi Camii

Yazlıkköy Mahallesi Camii

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

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