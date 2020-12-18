İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,641
  • EURO
    9,3514
  • ALTIN
    463.183
  • BIST100
    1408.32
Yaşam

Çatalca'da kuyuya düşen şahıs kurtarıldı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 30 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarıldı.

AA18 Aralık 2020 Cuma 18:24 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 18:24
ABONE OL

 Çatalca'da piknik yapmak için geldiği İnceğiz Mağaraları'nda 30 metrelik kuyuya düşen kişi, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla piknik amacıyla Çatalca'daki İnceğiz Mağaraları'na gelen Hüseyin Sağlam, gezinmek için mesire alanının yukarı kısmına çıktı. Dengesini kaybeden Sağlam, yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyunun içine düştü.

Hüseyin Sağlam'ın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu Sağlam’ı kuyudan çıkardı.

Yaralı kurtarılan Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.