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Yaşam

Çay bahçesine giren 2 metrelik yılanı öldürdü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesine giren 2 metre uzunluğundaki yılan, bahçe sahibi tarafından sopayla öldürüldü. Yılanın cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen üreticiler, sosyal medya üzerinden paylaşarak bölgede yılan tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

DHA13 Eylül 2020 Pazar 15:09 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:12
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İlçeye bağlı Şenyurt köyünde çay toplayan üreticiler, karşılarına çıkan yılan nedeniyle panik yaşadı. Yılanın bahçesinin içine doğru kaçarak çay toplayanların yanına yaklaşması üzerine bahçe sahibi, elindeki sopayla hayvana müdahale etti. Bahçe sahibi, bölgeden uzaklaştırmadığı 2 metre uzunluğundaki yılanı sopayla öldürmek zorunda kaldı. Çay hasadını tamamlayanlar, bahçeden ayrılırken, değneğin ucuyla tutulan yılan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü sosyal medyadan paylaşan çay üreticileri, bölgede yılan tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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