Çay bahçesine giren 2 metrelik yılanı öldürdü

İlçeye bağlı Şenyurt köyünde çay toplayan üreticiler, karşılarına çıkan yılan nedeniyle panik yaşadı. Yılanın bahçesinin içine doğru kaçarak çay toplayanların yanına yaklaşması üzerine bahçe sahibi, elindeki sopayla hayvana müdahale etti. Bahçe sahibi, bölgeden uzaklaştırmadığı 2 metre uzunluğundaki yılanı sopayla öldürmek zorunda kaldı. Çay hasadını tamamlayanlar, bahçeden ayrılırken, değneğin ucuyla tutulan yılan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü sosyal medyadan paylaşan çay üreticileri, bölgede yılan tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.