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Yaşam

Çayda akıntıya kapıldı! 3 çocuk babasından günlerdir haber alınamıyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırında bulunan çaya düşerek akıntıya kapılıp kaybolan Vedat Karabulut'tan 9 gündür haber alınamıyor. Gurbet Karabulut, 1'i engelli 3 çocuğu ile eşinden gelecek mutlu haberi bekliyor.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Çayda akıntıya kapıldı! 3 çocuk babasından günlerdir haber alınamıyor
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Olay, 14 Haziran'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırında bulunan Sarım Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden Vedat Karabulut suya düştü. Akıntıya kapılan Karabulut, kısa sürede gözden kayboldu. Karabulut'u arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ederken, Gurbet Karabulut, 1'i engelli 3 çocuğu ile eşinden gelecek güzel haberleri bekliyor.

"YA ÖLÜ YA DA DİRİ İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta pazar günü sabah 06.30'da evden çıktıklarını belirten Gurbet Karabulut, "Sadece akşam arkadaşlarıyla suya gideceğinden bahsetti. Onun dışında herhangi bir şey demedi. Kaç kişi gitti biz de hiç bilmiyoruz. Beraber gittiği 12-13 kişiden bir tek o kayboluyor. O suya akıp gidiyor, o kapılıp gidiyor. Onun dışında öbürlerine nasıl hiçbir şey olmuyor, onu anlamıyoruz. Ağabeyim, kayınbabam, babam, herkes, bütün akrabalar orada. Olaydan sonra tüm erkekler orada nöbet tutuyor. Suda 9 kişi çalışıyor. Sadece suya düştüğünde elinde bir yastığı mı varmış ne, o yastık bulunmuş. Onun dışında herhangi bir şey yok. Hiçbir iz yok, hiçbir şey yok. Ne oldu, nasıl oldu, hiçbir şey bilmiyoruz. Belki dağlık alana çıktı, belki kendini bir yere attı. Dron ile arama yapılıyor. Biz bir sonuca varmak istiyoruz. Ya ölü ya diri herhangi bir şekilde istiyoruz. Ölüyse ölü, mezarını istiyoruz. Diriyse dirisini istiyoruz" dedi.

  • Vedat Karabulut
  • Kayıp
  • Gurbet Karabulut

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