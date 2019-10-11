Cehennem Silahı 2 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 2 oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 21:15'te Beyaz Tv'de izleyicilerin karşısına çıkacak olan Cehennem Silahı 2 filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Cehennem Silahı 2 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan Cehennem Silahı 2 filminin oyuncu kadrosunda ise Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci ve Joss Ackland bulunuyor. Cehennem Silahı 2 filmine dair merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

CEHENNEM SİLAHI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mesleğinde başarılı olan bir avukat son işinde yarım milyon dolarlık uyuşturucu parası aklar. Avukat tehdit edilmeye başlanınca, onu koruma görevi Martin Riggs ve Roger Murtaugh’a verilir. Olayı araştırmaya başlayan dedektifler, işin arkasında yasadışı işler yapan bir şirket ve yurtdışı bağlantıları olduğunu keşfederler.

CEHENNEM SİLAHI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Cehennem Silahı 2 filminin oyuncu kadrosunda; Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland yer alıyor.