20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8652
  • 6,4784
  • 280.069
  • 99716.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Cehennem Silahı 2 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 2 oyuncuları kimler?

Bu akşam saat 21:15'te Beyaz Tv'de izleyicilerin karşısına çıkacak olan Cehennem Silahı 2 filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Cehennem Silahı 2 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 2 oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Cehennem Silahı 2 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Cehennem Silahı 2 filminin oyuncu kadrosunda Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci ve Joss Ackland yer alıyor. Cehennem Silahı 2 filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cehennem Silahı 2 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 2 oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 21:15'te Beyaz Tv'de izleyicilerin karşısına çıkacak olan Cehennem Silahı 2 filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Cehennem Silahı 2 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan Cehennem Silahı 2 filminin oyuncu kadrosunda ise Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci ve Joss Ackland bulunuyor. Cehennem Silahı 2 filmine dair merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 

 
CEHENNEM SİLAHI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Mesleğinde başarılı olan bir avukat son işinde yarım milyon dolarlık uyuşturucu parası aklar. Avukat tehdit edilmeye başlanınca, onu koruma görevi Martin Riggs ve Roger Murtaugh’a verilir. Olayı araştırmaya başlayan dedektifler, işin arkasında yasadışı işler yapan bir şirket ve yurtdışı bağlantıları olduğunu keşfederler.
 
CEHENNEM SİLAHI 2 OYUNCULARI KİMLER? 
Cehennem Silahı 2 filminin oyuncu kadrosunda;  Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland yer alıyor. 
 

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Şüphemiz yok

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Şüphemiz yok

Hamas'tan İsrail'e çok sert 'Türkiye' tepkisi

Hamas'tan İsrail'e çok sert 'Türkiye' tepkisi

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Görüntüler El Bab'dan! Ve geliyorlar

Görüntüler El Bab'dan! Ve geliyorlar

Azerbaycan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

Azerbaycan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Barış Pınarı Harekatı'nda bir ilk! Teröristlere göz açtırmıyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nda bir ilk! Teröristlere göz açtırmıyorlar

Terör örgütünden hain saldırı!

Terör örgütünden hain saldırı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA