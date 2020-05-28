Çekmeköy'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Çekmeköy'de cuma namazı kılınacak yerler

Çekmeköy'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Çekmeköy'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Çekmeköy cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Çekmeköy için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Çekmeköy ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.ÇEKMEKÖY CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.ÇEKMEKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AÇIK ALAN TESİS
MERKEZ CAMİ
HACI MAHMUT EFENDİ C.
AYŞE VALİDE CAMİ
AKSA CAMİ
FATİH SULTAN MEHMET CAMİ
ÇAMLIK CAMİ
UBEYDULLAH CAMİ
H.FATMA TALİP KAHRAMAN C.
AÇIK ALAN
HACI OSMAN EKŞİ CAMİ
HZ.HÜSEYİN CAMİ
AÇIK ALAN PAZAR YERİ
HÜSEYİNLİ CAMİ
HZ.ALİ CAMİ
HALİT B. VELİT CAMİ
İMAM-I YUSUF CAMİ
NURTEPE CAMİ
H.HEDİYE ALİRIZA ELÇİÇEK C
ÇEKMEKÖY CAMİ
TAŞLICA CAMİ
ENSAR CAMİ
AKŞEMSETTİN CAMİ
HUZUR CAMİ
EMLAKKONUT CAMİ
AKTAŞ CAMİ
YEŞİL ALAN
YEŞİL ALAN
SIRAPINAR CAMİ
H. YÜKSEL ERDOĞAN CAMİ
HAMİDE SANCAK CAMİ
ALİ AHMET CAMİ
EMİNE MUSTAFA MİKTAT EKŞİ C.
H.YUSUF CEBİR MERKEZ CAMİİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER