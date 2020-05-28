Çekmeköy'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Çekmeköy'de cuma namazı kılınacak yerler

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:34 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:34

Çekmeköy'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Çekmeköy'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Çekmeköy cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Çekmeköy için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Çekmeköy ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

AÇIK ALAN TESİS

MERKEZ CAMİ

HACI MAHMUT EFENDİ C.

AYŞE VALİDE CAMİ

AKSA CAMİ

FATİH SULTAN MEHMET CAMİ

ÇAMLIK CAMİ

UBEYDULLAH CAMİ

H.FATMA TALİP KAHRAMAN C.

AÇIK ALAN

HACI OSMAN EKŞİ CAMİ

HZ.HÜSEYİN CAMİ

AÇIK ALAN PAZAR YERİ

HÜSEYİNLİ CAMİ

HZ.ALİ CAMİ

HALİT B. VELİT CAMİ

İMAM-I YUSUF CAMİ

NURTEPE CAMİ

H.HEDİYE ALİRIZA ELÇİÇEK C

ÇEKMEKÖY CAMİ

TAŞLICA CAMİ

ENSAR CAMİ

AKŞEMSETTİN CAMİ

HUZUR CAMİ

EMLAKKONUT CAMİ

AKTAŞ CAMİ

YEŞİL ALAN

YEŞİL ALAN

SIRAPINAR CAMİ

H. YÜKSEL ERDOĞAN CAMİ

HAMİDE SANCAK CAMİ

ALİ AHMET CAMİ

EMİNE MUSTAFA MİKTAT EKŞİ C.

H.YUSUF CEBİR MERKEZ CAMİ