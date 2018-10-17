Celaleddin Harzemşah kimdir tarihteki önemi nedir Diriliş'in yeni projesi Celaleddin Harzemşah nereli

Diriliş'in yapımcısı istediği projenin Celaleddin Harezmşah olduğunu söylemesiyle birlikte Celaleddin Harezmşah kimdiri tarihteki önemi hayat hikayesi Celaleddin Harezmşah kaç yaşında nasıl öldüğü Celalettin harzemşah kabri nerede araştırılmaya başlandı. Bizlerde Celaleddin Harezmşah hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti üzerine Taşkent’e gitti. Bozdağ burada yaptığı açıklamada, Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin filmini çekmek istediğini açıkladı. Bozdağ, "Birçok teklif aldım, ama hepsini reddettim. İsteğim, Celaleddin Harezmşah'ın hayatını film yapmak" dedi. Celaleddin Harezmşah, Hazar Denizinin kıyısında yer alan Harezmşahlar Devletinin son hükümdarıdır. Hindastan'dan Azerbaycan'a kadar ulaşan ve önemli bir güç olan Harezmşahlar Devleti ile Moğollar ve Gürcülere karşı önemli zaferler kazanan Celaleddin Harezmşah, Selçuklu-Eyyübilere karşı kaybettiği savaş sonrası gücünü kaybetmiş ve kahramanlıklarla dolu hayatı bu süreçten sonra toparlanma mücadeleleri ile devam etmiştir. Celaleddin Harezmşah ile ilgili merak edilenleri star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti ile ülkede bulunan Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Özbekistan Kültür Bakanı Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, “Özbekkino” Milli Sinema Ajansı Başkanı Furkat Zakirov'un da bulunduğu, Uluslararası Basın Kulübü tarafından düzenlenen toplantıda Özbekistan ve Türkiye arasında sinema alanında işbirliği konusunu değerlendirdi.



Özbekistan'da sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ, basın toplantısında Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı olan Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin filmini çekmek istediğini açıkladı.







Teklifleri reddetti



Bozdağ şöyle konuştu: “Emir Timur, Uluğ Bey, Celaleddin Harezmşah gibi Özbek hükümdarlarının adaletle devleti yönetmesi her zaman ilgimi çekmiştir. Bu konuda derin araştırmalarım var. Diriliş dizisinin çekmemizin nedeni de Ertuğrul'un yönetiminde adaletin esas alındığıdır. Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası, dünyanın birçok ülkesinden tarihi kahramanlar veya hükümdarların filmini çekme teklifi aldım, ama hepsini reddettim. İsteğim, Celaleddin Harezmşah'ın hayatını film yapmak. Eğer bu konuda tam mütabakat sağlarsak, çok güzel bir film olacak diye inanıyorum”

CELALETTİN HAREZMŞAH KİMDİR?

Celaleddin Harezmşah, Hârizmşah Muhammed ve Hint asıllı bircariye olan Ay-Çiçek Hatunun çocuğudur.



Hemen hemen bütün seferlerinde babasının yanından ayrılmayan Celâleddin, cesareti, cengâverliği ve başarılarıyla tanınıyordu. 1216 senesinde babası Hârizmşah Muhammed’in orduları Moğol hükümdarı Cengiz’in oğlu Cuci komutasındaki ordu karşısında kaybetmek üzereyken, sağ kanat komutanı Celâleddin sayesinde kurtulabilmişti.



Şehzade Celâleddin, babasının hükümdarlığı esnasında bizzat kendisinin fethettiği Guriler ülkesinin baş şehri Gazne meliki idi.



Müslüman dünyasının yetiştirdiği sultanların en büyüklerinden biri olan Celâleddin , babaannesi Terken Hatun’un kendisine karşı çıkması sebebiyle veliaht tayin edilmemişti.



Ancak yaklaşan Moğol tehlikesi hesapları alt üst etti; baba Hârizmşah Muhammed, ülkeyi ancak Celâleddin’in kurtarabileceğini düşünerek kendisini ölümünden kısa bir süre önce veliaht tayin etti. Fakat bu yeni atamadan memnun olmayan bazı Türk komutanları onu ortadan kaldırmak için Harezm’de kardeşleri Uzlagşah ve Akşah ile gizli bir plan üzerinde anlaştılar. Durumdan haberdar olan Celâleddin, süratle Horasan istikametine kaçarak kurtuldu. Yolda kendisini takip etmeye çalışan kardeşleri, Moğol birliklerinin ani baskınıyla öldürüldü; o ise kendisini bekleyen tuzak ve saldırıları atlatarak salimen Gazne’ye ulaşabildi.



Gazne halkı Moğol dehşeti karşısında önceden tanıdıkları Sultan etrafında toplanarak şiddetli saldırılar yaptılar. Pervan yakınlarında elli bin kişilik Moğol ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bu büyük zafer, Celaledin’e olan güveni artırırken o zamana kadar yenilgi yüzü görmeyen Moğolları şaşkına çevirmişti.3 Ne var ki bu zafer, ganimet paylaşımı esnasında komutanların birbirine düşmesiyle gölgelendi. Celâleddin, ordusunun dağılmasına yol açan kavgaları önleyebilmekte başarısız olunca, yanında az sayıda askerden başka kimse kalmadı.

Moğolların takibinden kurtulmak için Hindistan’a geçen Sultan, henüz ordusunu toparlayamamışken İndus nehri yakınlarında bizzat Cengiz komutasında 18.000 seçme askerden oluşan ani bir Moğol saldırısına uğradı. Savaşın kaybedileceğinin işaretleri ortaya çıkınca, hanımı, annesi ve yakınlarından oluşan bir grup kadının, Cengiz askerlerinin eline düşmektense bizi öldürün diye feryat etmeleri üzerine, onların boğulmalarını emretti. Yürekleri dağlayan bu elim musibetin verdiği ızdırap ile saldırılarını sürdüren Sultan, düşman birlikleri üzerineson bir hücum yaparak atını hızla geri çevirdi ve düşmanların şaşkın bakışları arasında atıyla İndus nehri’nin coşkun sularına daldı (1221).





Üzerine yöneltilen ok yağmurundan kurtularak kendisini karşıya atan Sultan, Hindistan’da üç yıla yakın bir süre kaldı. Bu coğrafyadaki ikameti esnasında bir yandan Hint racaları, diğer yandan bölgenin Müslüman emîrleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdü.

EŞKIYA GRUBU TARAFINDAN YAKALANDI



Çok düzenli bir istihbarat teşkilatına sahip olan Moğollar, amansız düşmanları Celâleddin’in haberlerini adım adım izleyip, arkasından birlikler sevk ettiler. Bunun farkında olan Celâleddin, mukabil keşif ve istihbarat çalışmalarıyla karşı tedbirler almaya devam etti; ancak emîrlerinden birinin korku ve ihmali, sonun başlangıcı oldu. Diyarıbekr yakınlarında her şeyden habersiz uyumakta olan Sultan, Moğol askerlerinin baskınına uğrayınca, önce Diyarıbekr kalesine sonra uçlardaki derbentlere sığınmak istediyse de talebi kabul görmedi.



İstikametini Meyyafarikîne yönelten Sultan, Kendisini takip eden düşman askerlerinden kurtulurken, bir dağ yamacında gelip geçenleri soyan eşkıya grubu tarafından yakalandı. Ahlât kuşatmasında kardeşi öldürülen ayak takımından birinin mızrak darbesiyle son nefesini verirken Hârizmşahlar Devleti tarih sahnesinden silinmiş oldu.