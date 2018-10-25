Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika haberleri Cemal Kaşıkçı kimdir kim öldürdü cesedi nerede

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2 Ekim 2018 günü İstanbul'da kaybolmasından 18 gün sonra, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'dan yapılan habere göre Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan arbede sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Suudi Arabistan’da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud Kahtani ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri dahil üç istihbarat görevlisi daha bu olaydan dolayı görevinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yi ziyaret edilen Alman mevkidaşı Peter Altmaier ile birlikte ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Albayrak, güçlü ekonomik işbirliğinin siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini beklediğini dile getirdi. Altmaier ise Türkiye'de faaliyet gösteren 7500 Alman şirkete dikkat çekti ve "Şirketlerin yatırıma edilmesi için alınması gereken konuları konuştuk." dedi

Bakan Albayrak, "Ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri." dedi ve şöyle devam etti:



- Dünyanın huzur ve istikrarı için çok daha güçlü adımları hep birlikte atabiliriz. Dünyaya örnek olacak bir noktadayız. Ekonomi alanında artan bir ivme ile güçlenerek ilişkilerimizin siyasi alanda da destekleyeceğimize inanıyorum.



- Bu kadar güçlü bir ekonomik işbirliğinin çok daha güçlü karşılıklı anlayış ve sağduyunun hakim olduğu bir siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini bekliyorum.



- Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız.



Bakan Albayrak'ın ardından söz alan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise, "İki ülke çok önemli ticaret partneri. 7.500'den fazla Alman şirketin Türkiye'de yatırımı bulunuyor. İkili ilişkileri geliştirmede kararlıyız" dedi. Alman bakan sözlerine şöyle devam etti:



- Sayın bayanlar ve baylar, sayın bakanla çok başarılı bir görüşmemiz oldu. dolu dolu geçen bir ziyaret olacak. Son zamanlarda iki ülke arasında sıkıntılı anlar da yaşandı. İkili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. İki ülke çok önemli ticaret partneri. 7500'den fazla Alman şirketi Türkiye'de yatırım yaptı.



- Biz bir sinyal vermek istiyoruz, ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesinde kararlıyız. Küçük ve orta ölçekli işletmelere başarılı olmak için destek olmak istiyoruz. Bu işbirliğinin başarılı olması bizim de çıkarımıza.



- Türkiye ile sadece NATO'da önemli bir partner değiliz aynı zamanda onyıllardır çok dostane ilişkilerimiz var. Bunu geleceğe yönelik bir fırsat olarak kullanmak istiyoruz. Bu işbirliğimizi daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Siyasi olarak da iradeye ihtiyacımız var.



- İş birliğimiz için yeni imkanlar var, bunu konuştuk. Şirketlerin daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmek için hangi önlemleri alabiliriz, bunu konuştuk.



- İlerlemelerin mümkün olduğunu göstermeliyiz. Ben çok iyimserim bu konuda. Bu sabah Anıtkabir'i ziyaret ettim. Bu ülke çok önemli bir partner, son 80 yılda çok önemli işlere imza attı.



- Yaşanan zor aylardan sonra Türkiye'de artık durumun biraz düzelmeye başlamasına da çok sevindik. Alınan önlemlerin olumlu sonuçları olmuş, Almanya Türkiye'nin gelecekte de güçlü bir partneri olmaya devam edecek.



İkili daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı:



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili konuşan Altmaier, "Bu olayla ilgili birçok soru işareti var." dedi.



Kaşıkçı olayı nasıl başladı?



Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kayboldu.



Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaştı ve görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekti.



Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıkladı.



Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtildi.



Suudi Arabistan iddiaları reddetmişti



Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin suçlamaları reddetmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif, Kaşıkçı’nın "öldürülmesine ilişkin talimat verildiği yönündeki haberlerin yalan ve dayanaksız suçlamalar" olduğunu belirtmiş, Suudi Arabistan'ın "uluslararası hukuk ve anlaşmalara uyduğunu" da sözlerine eklemişti.



18 gün sonra gelen itiraf



Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Kaşıkçı soruşturmasında konsolosluk çalışanları ifade veriyor



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan bazı kişilerin ifadesi alınıyor. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı konsolosluk çalışanlarının ifadeleri alınıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkamamasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında, aralarında Türk ve yabancı uyruklu 22 çalışanın "tanık" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor.



Adliyeye gelen 5 çalışanın savcılıktaki ifadeleri sürüyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin ifadelerinin birden fazla savcı tarafından alındığı öğrenildi.



Geçtiğimiz hafta cuma günü 23 çalışanın tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Olay



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.



Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.



Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Ahmed Kaşıkçı (d. 13 Ekim 1958, Medine – ö. 2 Ekim 2018, İstanbul), Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar, eski genel müdür ve el-Arab News Channel’ın önceki genel yayın yönetmenidir. 18 Eylül 2017’de Suudi Arabistan’dan kaçtı ve düzenli olarak ülkesi Suudi Arabistan ve Muhammed bin Selman hakkında eleştirel yazılar yayınladı.

CEMAL KAŞIKÇI ÖLDÜ MÜ?

2 Ekim 2018’de Kaşıkçı’dan, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir haber alınamaması üzerine gözaltına alındığı veya öldürüldüğü yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Gerçek ortaya çıktı, ismini vermeyen Suudi bir yetkili konsoloslukta soruşturma sırasında Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıklandı.

Bir başka habere göre ise; 20 Ekim 2018 günü İstanbul'da kaybolmasından 18 gün sonra, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'dan yapılan habere göre Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan arbede sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.





CEMAL KAŞIKÇI NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?



Suudi Arabistan hükümetinden üst düzey bir yetkili, adının gizli kalması koşuluyla Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı. Yetkili, Kaşıkçı'yı geri dönmeye ikna etmek üzere 15 kişilik bir heyetin İstanbul'a gönderildiğini ancak yapılan görüşmeler sırasında işlerin ters gittiğini söyledi.

Suudi yetkilinin Reuters'a anlattığı olaylara göre, Kaşıkçı görüşme sırasında bağırmaya başladı ve bunun üzerine paniğe kapılan heyetten biri kişi Kaçıkçı'yı sakinleştirmek için arkadan boynuna sarılıp eliyle ağzını kapattı. Bu sırada Kaşıkçı hayatını kaybetti. Suudi yetkili ayrıca, Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair kendilerine ilk etapta giden heyet tarafından hatalı bilgi verildiğini ancak daha sonra iç bir soruşturma açıldığını ve bunun da halen devam ettiğini aktardı.

CEMAL KAŞIKÇI’NIN HAYATI



Cemal Kaşıkçı 1958’de Medine’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’da gördü. 1982’de Indiana Devlet Üniversitesi’nden işletme yüksek lisans yaptıktan sonra ülkesine döndü.



1991’den 1999 yılına kadar Al Madina gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Ayrıca bu dönemde Afganistan, Kuveyt, Sudan gibi ülkelerde muhabirlik yaptı. 1987-1995 yılları arasında Usame bin Ladin ile bir kaç defa röportaj yaptı. 1999’dan 2003’e kadar Suudi Arabistan’ın İngiliz gazetesi Arab News’te yazı işleri müdür yardımcılığı yaptı. Buradan Al Watan’a geçtiken sonra iki ay boyunca yazı işleri müdürlüğü yaptı ancak Suudi Arabistan’ın dini kuruluşları hakkında eleştirel yazılar yazdığı gerekçesiyle görevden alındı.

Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, Londra’da büyükelçilik yapan Prens Türki al Faysal’ın danışmanlığını yaptı.dığı bir başka eleştirel yazıdan dolayı istifa etmek zorunda kaldı. 2010 yılında Al Watan’daki istifasının ardından, El-Velid bin Talal tarafından Bahreyn’deki el-Arab News Channel’ın genel yayın yönetmenliğine atandı. Ayrıca BBC ve Al Jazeera gibi kanallarda politik yorumculuk yaptı. Eylül 2017’de Suudi Arabistan’ı terk ettikten sonra ABD’de yaşamaya başladı ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

HATİCE CENGİZ KİMDİR?

Suudi gazetecinin nişanlısı olan 36 yaşındaki Hatice Cengiz, yaklaşık 1 haftadır Cemal Kaşıkçı'dan haber alamıyor.

"Artık hayatta olduğumu hissetmiyorum"



Cengiz, günlerdir süren bekleyişin ardından olayla ilgili açıklama yaptı.



Cengiz, "Artık hayatta olduğumu hissetmiyorum. Uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum" dedi.



Pazartesi günü polis tarafından ikinci kez ifadesi alınan Cengiz, DNA örnekleri için Kaşıkçı'nın bazı elbiselerinin ve kişisel eşyalarının alındığını söyledi.

"Konsolosluğa beraber geldik"



Cengiz, Konsolosluk binasına Kaşıkçı'yla beraber geldiklerini ve çıkışta birlikte dönmek için binanın önündeki girişte nişanlısını beklediğini söyledi.



Cengiz, saat 16.00 civarında bir şeylerin yanlış gittiğini farkederek, konsolosluğun kapanma saatini (15.30) internetten kontrol ettiğini belirtti.



"O zaman 'Cemal nereye gitti?' diye sormaya başladım" diyen Cengiz, konsolosluğun kapısına doğru yürüyerek korumaya Cemal'in nerede olduğunu sorduğunu söyledi.



Cengiz daha sonra konsolosluğu arayarak, "Cemal nerede? Girişte bekliyorum. Cemal içeri girdi ve çıkmadı" dediğini, bir adamın girişe gelerek içeride kimsenin olmadığını söylediğini anlattı.