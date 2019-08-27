Çember: Hayalet Gemi filmi konusu nedir? Çember: Hayalet Gemi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek olan Çember: Hayalet Gemi filmi izleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Başrollerinde Pelin Akil ve Barış Bağcı gibi oyuncuların yer aldığı Çember: Hayalet Gemi filminin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Çember: Hayalet Gemi filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

ÇEMBER: HAYALET GEMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizemli dosyaları aydınlatmak amacıyla Barış Başkomiser önderliğinde bir araya gelen özel ekip, otelde işlenen cinayeti aydınlatacak.

5 yıldızlı bir otelin kral dairesinde çifte bir cinayet işlenmiştir. Ekibimiz olay yerine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaşır. Yüksekova Terörle Mücadele Masasından davaya atanan Cumali (Olgun Toker) adında yeni komserimiz cesetler üzerinde ilk araştırmayı yapmaktadır.

Faruk El Basri adındaki Suudi Arabistanlı bir işadamı ve otel görevlisi Canan’ı kim, neden ve ne şekilde öldürmüştür?

Kamera kayıtları incelenir ve cinayetler işlendikten hemen sonra odadan çıkan başka bir genç kızın daha olduğu öğrenilir. Adının Samira olduğu anlaşılan Suriyeli bu göçmen kız kimdir?

Otel görevlisi Canan’ın aslında otelde çalışmadığının anlaşılması ile olaylar daha da karmaşık bir hal alır.

ÇEMBER: HAYALET GEMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hayalet Gemi filminde; Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pekin Akil Altan, Anıl Altan, Olgun Toker, Asena Girişken, Ülkü Duru rol almaktadır.