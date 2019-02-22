Cemre nedir nasıl düşer? İkinci ve üçüncü cemre 2019'da ne zaman düşecek Mart ayının yaklaşmasıyla sıcak havaların özellikle de ilkbahrın habercisi olan Cemre'nin düşme tarihi vatandaşlar arasında merak konusu oldu. 2019'da doğayı renklendirecek olan Cemre önce havaya, sonra suya ve daha sonra da toprağa düşecek. Baharın müjdeleyicisi olan bu doğa güzelliği olayı Cemre'nin ilki 19 ve 20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. Peki suya ve toprağa düşecek olan ikinci ve üçüncü Cemre'nin tarihleri ne zaman? Cemre nedir? Kaç gün arayla gerçekleşir. İşte ayrıntılar...