Cemre nedir nasıl düşer? İkinci ve üçüncü cemre 2019'da ne zaman düşecek
Mart ayının yaklaşmasıyla sıcak havaların özellikle de ilkbahrın habercisi olan Cemre'nin düşme tarihi vatandaşlar arasında merak konusu oldu. 2019'da doğayı renklendirecek olan Cemre önce havaya, sonra suya ve daha sonra da toprağa düşecek. Baharın müjdeleyicisi olan bu doğa güzelliği olayı Cemre'nin ilki 19 ve 20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. Peki suya ve toprağa düşecek olan ikinci ve üçüncü Cemre'nin tarihleri ne zaman? Cemre nedir? Kaç gün arayla gerçekleşir. İşte ayrıntılar...
Şubat ayının sonlarına doğru ilkbaharın müjdeleyici olan Cemre doğaya düşkün insanlarca büyük ilgiyle takip ediliyor. Havaların ısınmasıyla önce havaya düşen Cemre daha sonra suya ve toprağa düşer. 19 ve 20 Şubat tarihleri arasında havaya düşen ilk Cemre'den sonra şimdi insanlar
büyük ilgiyle ikincisi suya, üçüncüsü suya düşecek olan Cemre'yi bekliyor. Sözlük anlamı "kor" yani "ateş" olan Cemre'nin hayvancılıkla uğraşan insanların hayvanlarının otlaklara kavuşma döneminin yaklaştığını haber verir. Peki 7 gün arayla suya ve toprağa düşecek olan Cemre'nin tarihleri nedir?
2019 ŞBAT VE MART AYLARINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
İlki 19 ve 20 Şubat 2019 tarihlerinde havaya düşen Cemre'nin ikincisi 26-27 Şubat tarihleri arasında suya düşecek. Üçüncüsü ise 7 gün sonra 5-6 Mart'ta toprağa düşecek ve ilkbaharın gelişini müjdeleyecek
CEMRELER TÜRKİYE'DE NEREYE DÜŞTÜ
Sıcak havaların müjdeleyicisi Cemre'nin ilki Muğla'nın Marmaris ilçesine düştü. Bölgede doğa canlanmaya başlarken hava sıcaklıkları yükselmeye başlandı.
İlk havatya düşen Cemre Antalya'ya da düştü. Demre ilçesinde ağaçlar ve bitkiler çiçek açarken bölgedeki tarlalar çiçek açtı
CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?
Arapça kökenli olan Cemre "ateş" yani "kor" anlamına gelir. Sonuncusu 5-6 Mart'ta düşen Cemre, nevruzun yaklaştığına işret ederken, hayvancılıkla uğraşanlarında hayvalarının otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımcılık uğraşanların ise toprağın işlenme döneminin geldiği ifade eder.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.