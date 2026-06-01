İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9011
  • EURO
    53,5065
  • ALTIN
    6642.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Cenaze çıkışında dehşet! Yoldan geçen vatandaş vuruldu
Yaşam

Cenaze çıkışında dehşet! Yoldan geçen vatandaş vuruldu

Nevşehir'de cenaze çıkışında trafikte yaşanan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yoldan geçen bir vatandaş yaralanırken, kavgaya karışan taraflardan da 2 kişi gözaltına alındı.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Cenaze çıkışında dehşet! Yoldan geçen vatandaş vuruldu
ABONE OL

Olay, Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesine katılan kişiler Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında mezarlığa defin için giderken trafikte yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflardan U.T.'nin aracında bulunan silahla ateş açması üzerine ortalık karıştı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan Harun İ. isimli vatandaş kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Harun İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay sonrası yaptıkları çalışma sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.T. ile kavgaya karışan E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.