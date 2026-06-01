Cenaze çıkışında dehşet! Yoldan geçen vatandaş vuruldu

Olay, Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesine katılan kişiler Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında mezarlığa defin için giderken trafikte yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflardan U.T.'nin aracında bulunan silahla ateş açması üzerine ortalık karıştı.

Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan Harun İ. isimli vatandaş kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Harun İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay sonrası yaptıkları çalışma sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.T. ile kavgaya karışan E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.