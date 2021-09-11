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Yaşam

Cenaze evinde balkon çöktü, 13 kişi yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde cenaze merasimi yapılan iki katlı evin ahşap balkonunun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:22
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Kumluca beldesi Bağdatlı köyünde vefat eden Muharrem Can (47) için cenaze töreni yapıldığı sırada kalabalık grubun bulunduğu evin ikinci katındaki ahşap balkon çöktü.

Aynı zamanda kuzine kurularak yemek yapılan yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan düşen 13 kişi yaralandı.

Yaralanan 2 kişinin vücutlarında yemek kazanlarının üzerlerine devrilmesi sonucu yanıklar oluştu.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

Yaralılardan bazıları komşuları, bazıları da sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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