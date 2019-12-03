Bu akşam saat 23:15'te Show Tv'de Cesur Adamlar filmi ekranlara gelecek. Cesur Adamlar filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Cesur Adamlar filmi konusu nedir? Cesur Adamlar oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Cesur Adamlar filminin yönetmen koltuğunda Mario Van Peebles oturuyor. Cesur Adamlar filminin oyuncu kadrosunda Nicholas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane gibi usta isimler yer alıyor. Cesur Adamlar filmi hakkında tüm detaylar haberimizde..

CESUR ADAMLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

II. Dünya Savaşı’nda USS Indianapolis, Amerikan Donanması’nın en hızlı gemisidir. Kaptan McVay’in (Nicolas Cage) liderliğinde gizli bir görevle Guam’a doğru yola çıkarlar. Her zaman olduğu gibi görevi başarıyla tamamlaması beklenen gemi, Japon Komutan Hashimoto’nun denizaltısından yollanan torpillerle 12 dakikada batar. Gemideki 1.200 askerden sadece 312’si hayatta kalmayı başarır. Fakat denizde kurtarılmayı bekleyen bu askerler bir yandan sıcak, yorgunluk ve susuzlukla mücadele ederken diğer yandan da etraflarını saran yüzlerce köpek balığıyla da savaşmak zorundadırlar

CESUR ADAMLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini Mario Van Peebles’in yaptığı, 2016 yapımı USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminin oyuncu kadrosunda Nicholas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane gibi usta isimler yer alıyor.