12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7397
  • 6,3591
  • 271.34
  • 108740
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Cesur Adamlar filmi konusu nedir? Cesur Adamlar oyuncu kadrosunda kimler var?

Cesur Adamlar filmi konusu nedir? Cesur Adamlar oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 23:15'te ekranlara gelecek olan Cesur Adamlar filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Cesur Adamlar filminin yönetmen koltuğunda Mario Van Peebles oturuyor. Cesur Adamlar filminin oyuncu kadrosunda Nicholas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane gibi usta isimler yer alıyor. Cesur Adamlar filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu akşam saat 23:15'te Show Tv'de Cesur Adamlar filmi ekranlara gelecek. Cesur Adamlar filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Cesur Adamlar filmi konusu nedir? Cesur Adamlar oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Cesur Adamlar filminin yönetmen koltuğunda Mario Van Peebles oturuyor. Cesur Adamlar filminin oyuncu kadrosunda Nicholas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane gibi usta isimler yer alıyor. Cesur Adamlar filmi hakkında tüm detaylar haberimizde.. 
 

 
CESUR ADAMLAR FİLMİ KONUSU NEDİR? 
II. Dünya Savaşı’nda USS Indianapolis, Amerikan Donanması’nın en hızlı gemisidir. Kaptan McVay’in (Nicolas Cage) liderliğinde gizli bir görevle Guam’a doğru yola çıkarlar. Her zaman olduğu gibi görevi başarıyla tamamlaması beklenen gemi, Japon Komutan Hashimoto’nun denizaltısından yollanan torpillerle 12 dakikada batar. Gemideki 1.200 askerden sadece 312’si hayatta kalmayı başarır. Fakat denizde kurtarılmayı bekleyen bu askerler bir yandan sıcak, yorgunluk ve susuzlukla mücadele ederken diğer yandan da etraflarını saran yüzlerce köpek balığıyla da savaşmak zorundadırlar
 
CESUR ADAMLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Yönetmenliğini Mario Van Peebles’in yaptığı, 2016 yapımı USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminin oyuncu kadrosunda Nicholas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane gibi usta isimler yer alıyor.

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan veto etmişti! AK Parti'den açıklama

Başkan Erdoğan veto etmişti! AK Parti'den açıklama

"Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor"

'Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor'

Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar: 'Darbeden haberim yoktu' diyen asker...

Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar: 'Darbeden haberim yoktu' diyen asker...

Uzmanı konserve tüketimi için uyardı: Buna dikkat edin

Uzmanı konserve tüketimi için uyardı: Buna dikkat edin

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

PISA 2018 sonuçları açıklandı! Türkiye'den gururlandıran başarı

PISA 2018 sonuçları açıklandı! Türkiye'den gururlandıran başarı
 

POPÜLER HABERLER

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor!

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA