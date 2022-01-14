Ceza yememek için polis ağabeyini aradı

IHA 14 Ocak 2022 Cuma 10:00 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 10:00

Turgut Özal Bulvarı'nda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ilçede abartılı egzoz ve araç cam filmi denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 01 AEP 387 plakalı otomobil sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL idari para cezası uygularken 42 BUZ 90 plakalı otomobilin sürücüsüne egzozunun trafik kurallarına uymaması nedeni ile 1823 TL cezai işlem uyguladı.

Trafik polisi araca binerek yaptığı denetimde araç egzozundan çıkan sesin çevredeki vatandaşları rahatsız edecek düzeyde olduğunu sürücüye göstermesi üzerine sürücü aracı yeni aldığını belirterek, polise ceza yazmaması için dakikalarca dil döktü.

Sürücünün polis olduğunu söylediği ağabeyini telefonla arayıp trafik polisini konuşturma çalışması da ekiplerin telefon görüşmesini reddetmesi üzerine işe yaramadı. Denetimlerde bir aracında bagajından abartılı egzoz çıkması da pes dedirtti.