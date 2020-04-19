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Yaşam

Cezaevinden çıktı, tartıştığı kişiyi başını taşla vurarak öldürdü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, infaz yasası ile cezaevinden tahliye olan Mehmet I. (21), çamlık alanda tartıştığı Ümit Arıç'ı (44) başına taşla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet I., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA19 Nisan 2020 Pazar 00:01 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 00:01
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Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Pancar Mahallesi'ndeki çamlık alanda meydana geldi. Son çıkan düzenleme ile cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Mehmet I., iddiaya göre çamlık alanda Ümit Arıç ile karşılaşarak bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet I. eline geçirdiği taşla Arıç'a saldırdı. Başına darbe alan Arıç, kanlar içerisinde kalırken, Mehmet I. ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arıç'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Mehmet I., jandarma ekiplerince yakalandı. İki çocuk babası olan ve demircilik yaptığı öğrenilen Arıç'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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