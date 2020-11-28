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Yaşam

Cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

Manisa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü aynı suçtan yeniden tutuklandı.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 00:28 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 00:28
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 Manisa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü, 2 ayda 10 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde farklı mahallelerdeki 10 evden altın, ziynet eşyası, para ve elektronik ürün çalınması ihbarlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısının, daha önce hırsızlık suçundan hüküm giyen ve tutulduğu cezaevinden Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 2 ay önce izinli çıkarılan 24 yaşındaki Y.Ş. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, zanlıyı Cumhuriyet Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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