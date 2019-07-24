Cezaevine götürülürken kaçmaya çalıştı, ayağından vuruldu KAHRAMANMARAŞ'ta bir kadını zorla alıkoyduğu iddiasıyla ile polis tarafından yakalanan ve adliyede tutuklama kararı verilen Mahmut B., (27) cezaevine götürüldüğü sırada elleri kelepçeli şekilde polis aracından inerek kaçmaya çalıştı. Mahmut B., ayağından vurularak yakalandı.