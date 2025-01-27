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Yaşam

CHP'li belediyeden skandal! Çocuk kütüphanesinden LGBT kitabı çıktı

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan kütüphanenin 7-18 yaş arasındaki çocuklara hizmet veren bölümünde skandal yaşandı. Belediyenin çocuk kütüphanesinden LGBT kitabı çıktı.

Akşam Gazetesi27 Ocak 2025 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden skandal! Çocuk kütüphanesinden LGBT kitabı çıktı
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CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin çocuk kütüphanesinden LGBT kitabı çıktı. Çocukların 'ödünç alma' sistemi ve kütüphanede okuması için raflardaki yerini alan 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler' adlı kitabın LGBT özendiren içeriği ailelerin tepkisine neden oldu.

CHP'Lİ BELEDİYE KİTABI RAFTAN KALDIRMADI

Aileler kütüphane yetkililerini uyardı ancak CHP'li belediye kitabı raftan kaldırmadı. Sosyal medyada da tepki gören kitap için bir kullanıcı, "Kitaptaki hikayeyi okuyan kızımın kafası oldukça karışmış bir halde eşime ve bana sorular sorması üzerine olayı anladık. Kabul edilemez bir durum" İtalyan yazarlar Francesca Cavallo ile Elena Favilli tarafından 2016'da kaleme alınan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabı, 'Coy' adlı bir erkek çocuğun kendisini 'kız' gibi hissetmesi ve ailesine bu durumu anlatmasını konu alıyor. Kitapta 'Coy' hastaneye götürülüyor ve doktor bu durumu 'Kendisini kız gibi hisseden erkek çocuklar ve kendisini erkek gibi hisseden kız çocukları vardır. Bunlara transseksüel denir. Coy da transseksüel bir kız' diyerek aileyi ikna etmesi anlatılıyor.

MUZIR NEŞRİYAT LİSTESİNDE

LGBT özendirici çocuk kitabı Türkiye'de çeviri olarak yayınlandıktan sonra 'Muzır neşriyat' listesine girdi. 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararla kitapta 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna' karar verildi. Kitabın yazarlarından Francesca Cavallo, kararın ardından, "Bir hükümet, eşitliği teşvik eden bir çocuk kitabından korkuyorsa bu kitabın büyük bir etki yarattığını gösterir" demişti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık kütüphanede ailelerle bir araya gelmişti.

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