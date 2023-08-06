CHP'nin işbilmezliği vatandaşı canından bezdirdi! Yazın ortasında susuzluğa mahkum ettiler

Türkiye'nin tatil cenneti Alanya ve Kaş ilçelerinde vatandaşlar 50 derece sıcakta susuzluğa mahkum edildi. Antalyalılar kentte su sorunun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik kesimde hissedildiğini belirtti.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan kuaför Barış Bütün (52) kilometrelerce gidip denizde duş aldığını söyledi.



Sabah'a konuşan Barış Bütün "34 gündür her gittiğimde bana görevliler 'En kısa zamanda çözeceğiz' dediler. Evde çamaşır makinesi çalışmıyor. Turistik bir mekanda esnafız, yedek tişörtle iş yerime geliyorum. 34 gün resmen cehennemi yaşadım. Muhittin Böcek'i bile arıyorum yok. Benim evime misafir gelemiyor. Gelse bile lavaboya giremiyor. Ben evimde duş alamıyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum" dedi.

Barış Bütün'ün sosyal medyada yayınlanan bidonlarla isyan ettiği görüntülerin altına çok sayıda yorum yapıldı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne isyan eden vatandaşlar kentte bu yıl su sorunun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik kesimde hissedildiğini belirttiler.



KAŞ'TA DA SU YOK



Kaş'ta da vatandaşlar aylardır su sıkıntısını yaşandığını dile getirdi. Vatandaşlar, "Türkiye'nin turizm incisi Kaş'ta aylardır su sıkıntısı çekiyoruz. Yetkililere durumu ilettiğimizde, 'Kaş'ta yaz aylarında nüfus 20 katına çıkıyor. Bu artışa su değil; hava bile yetmez' diyorlar. Bu duruma çözüm bulsunlar" dedi.

BODRUM'DA 'BİR BU EKSİKTİ' DEDİRTEN NE VARSA OLDU!

Turizmin kalbi Bodrum'da CHP'li Başkan Ahmet Aras, belediyecilik konusunda yine sınıfta kaldı. Zaten susuzlukla boğuşan Bodrum'da bu kez de Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamhaneleri ve Yaka mahallelerini besleyen ana isale hattı patladı. Ortakent-Bitez kavşaklarından Bodrum merkez ve havalimanı yol ayrımına trafik kilitlendi. Asfalt çökmesi, tonlarca suyun boşa aktığı patlama ve kilitlenen trafik, bölge halkını isyan ettirdi. Araçlardan oluşan uzun kuyruklar saatlerce sürünce yerli-yabancı turistler uçuşlarına yetişemedi.

'HİZMET ETMEYEN ZİHNIYETTEN BİKTİK'

Bodrum'da kendilerini susuz bırakan belediyeden umudunu kesen halk çareyi kendileri tankerle su satın almakta buldu. Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü ve mahalle sakinleri, tankerlerin gelmesini kendileri organize ediyor. Ünlü, "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık. Resmen zulüm çekiyoruz. 2023'te milyonların akın ettiği turizm merkezinde yaşananlar çağdışı" dedi.

DİKİLİ'DE TANKERLE SU DÖNEMİ

İzmır'ın tatil beldesi Dikili'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da susuzluk yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde Dikili'ye günlerce su verilememiş, vatandaşlar ellerindeki bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışmıştı. Aradan bir yıl geçti ancak Dikili'de değişen bir şey olmadı. Uzun süreli kesintiler uygulanan Denizköy Mahallesi'nde su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya çalışılıyor.

Mahalle nüfusu yaz aylarında katlanarak artıyor. Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine çare bulunmasını talep ediyor. Bölgede 30 yıldır ikamet ettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, "Altyapıyla ilgili de sorunlar var. Tankerle taşınan su da adil dağıtılmıyor. Bütün evlerde depolar var. Su gelsin depolarımızı doldurur ihtiyacımızı gideririz. 2 günde bir gelse ona da razıyız" dedi. Ali Nusret Kiter ise, "Kesintilerin devam ettiği mahalleye her gün 10-12 tankerle ortalama 250 ton civarında su getiriliyor. Ancak bu geçici çözüm" diyor. Nüvit Çakır da mahalle sakinlerinin susuzluğa kendi önlemleriyle çare aradığını, tankerle su satın alarak evlerindeki depoları doldurmaya çalıştığını anlattı.

CHP'li Tunç Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'dan yapılan tek açıklama ise nüfusun artması nedeniyle basıncın düştüğü, bu yüzden eşit dağıtımın yapılamadığı. Ancak açıklamada çözüme dair tek bir satır yok.