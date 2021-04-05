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Yaşam

Çiftçinin tarlada bulduğu aydınlatma havanı imha edildi

Sivas'ın Divriği ilçesinde tarlasını süren çiftçinin bulduğu aydınlatma havanı, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) fünye ile patlatılarak imha edildi.

DHA05 Nisan 2021 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:10
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İlçeye bağlı Ovacık köyünde çifti K.S. (38), traktörle tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu. Çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede tarladaki malzemenin MKE üretimi 81'lik olarak nitelendirilen aydınlatma havanı olduğu saptandı. Dron ile de tarama yapılan bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri gönderildi. Mühimmat, özel kıyafetli patlayıcı imha uzmanınca fünye ile patlatılarak imha edildi.

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