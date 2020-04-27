İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9891
  • EURO
    7,5731
  • ALTIN
    384.658
  • BIST100
    101267
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çığın kapattığı Van-Bahçesaray karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı
Yaşam

Çığın kapattığı Van-Bahçesaray karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı

Bahçesaray karayolu, 5 ayrı noktaya çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolda bekleyen araçlar, çığın temizlenmesi sonrası yollarına devam etti.

DHA27 Nisan 2020 Pazartesi 18:22 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:22
ABONE OL

Van kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, Bahçesaray ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından bugün sabah saatlerinde Van-Bahçesaray karayolunun 5 ayrı noktasına ufak çaplı çığlar düştü. Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapandı.

 Van'dan Bahçesaray yönüne, Bahçesaray'dan da Van'a giden araçlar yolda kaldı. Haber verilmesi üzerine karayolları ekipleri yolun kapalı olduğu ve araçların yolda kaldığı bölgede kar temizleme çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından yoldaki çığ temizlenerek kontrollü olarak yol tek şeritten trafiğe açıldı.

Başkan Erdoğan, Leyla ile telefonda görüştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.