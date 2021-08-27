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Yaşam

'Çillo' ile kurdukları dostluk tebessüm ettiriyor

Şanlıurfa'da hırdavatçı Hanifi Taşkıran'ın dolaşmak için çıktığı parkta karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. Taşkıran, imkanı olduğu sürece 'Çillo' ile buluşmak için her gece parka gelmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 11:05 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:05
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Parkta 1 ay önce yürüyüş yaparken gördüğü 3 tilkiyi izlemeye başlayan Taşkıran, yiyecek getirmeye başladığı hayvanlardan biriyle yakınlık kurdu. Taşkıran, "Çilo" ismini verdiği tilkiye eliyle yemek yedirmeye ve onunla oyun oynamaya başladı. Taşkıran'ın cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyadaki takipçileri tarafından da beğeni topladı.

Hanifi Taşkıran, gazetecilere, her gece tilkiyi beslemek için parka geldiğini aktararak, "Zararsız bir hayvan, elimde yemek vermeye başladı. Yem yerken parmaklarımı yalamaya ve dizlerime çıkmaya başladı. Hemen hemen her gece geç saatte burada buluşuyoruz. Ben gelince 'Çillo' diye sesleniyorum ve yanıma geliyor." dedi.

Taşkıran, vatandaşlardan gördükleri tilkilere zarar vermemelerini istedi.

Taşkıran, imkanı olduğu sürece 'Çillo' ile buluşmak için her gece parka gelmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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