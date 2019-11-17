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Çin Seddi filmi konusu nedir? Çin Seddi filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam saat 20:00'da tv'de ilk kez olarak Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Çin Seddi filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Çin Seddi filmi konusu nedir? Çin Seddi filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon’ın başrol oynadığı film, cesur bir direniş hikayesini konu alıyor. Tamamı Çin’de çekilen ilk film olma özelliğini taşıyan Çin Seddi bu akşam izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaracak. Çin Seddi filminin yönetmen koltuğunda Zhang Yimou oturuyor. Çin Seddi filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Çin Seddi filmi konusu nedir? Çin Seddi filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon’ın başrol oynadığı film, cesur bir direniş hikayesini konu alıyor. Tamamı Çin’de çekilen ilk film olma özelliğini taşıyan Çin Seddi, televizyonda ilk kez Star’da saat 20:00'da ekranlarda olacak. Macera, Tarihi, Fantastik türdeki filmin yönetmen koltuğunda Zhang Yimou oturuyor. Çin Seddi filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

 
ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR? 
William Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi’nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyamızın harikalarından bir olan Çin Seddi’nin ardındaki sırrı keşfeder.
 

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 
Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon’ın başrol oynadığı film, cesur bir direniş hikayesini konu alıyor. Çin Seddi filmi oyuncu kadrosunda; Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal yer alıyor. 

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