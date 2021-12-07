Cinayet 16 yıl sonra çözüldü; işitme engelli şüpheli suçunu itiraf etti

DHA 7 Aralık 2021 Salı 12:12 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 12:12

Olay, 18 Eylül 2005'te Altınordu ilçesi Pelitli Mahallesi Gölyanı mevkisinde meydana geldi. Bahçe temizliği için evinden çıkıp geri dönmeyen Erdal Şenol'a ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. 45 gün sonra Şenol'un cesedi, boş bir arazide parçalanmış halde bulundu. İncelemelerde Şenol'un av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi. O tarihte olayla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, şüpheli ya da şüphelilere ulaşılamadı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ay önce Eral Şenol'un ölümünün araştırılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip oluşturuldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dosyayı yeniden açan özel ekip, cinayeti işledikleri değerlendirilen işitme engelli Mahmut Ali Aydın ile N.A. (51) ve S.Ş.'yi (67) gözaltına aldı.

İşaret dili çevirmeni yardımıyla ifadesi alınan Aydın, maktulün kendisine küfrettiğini, çıkan kavgada da öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aydın tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.