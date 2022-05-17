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Yaşam

Cinayete kurban giden bekçiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve bekçilik yaptığı öğrenilen Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

IHA17 Mayıs 2022 Salı 09:21 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, kayıp olduğu ihbarı yapılan evli 2 çocuk babası ve inşaat bekçilik yaptığı öğrenilen Adem Tan'ın (66) bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T.'nin, Adem Tan ile aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Ümit G. ile Necla T.'yi yakalanarak gözaltına alındı.

Cesetten kurtulmak için yakmaya çalıştılar

Gözaltına alınan imam nikahlı çift emniyetteki sorgularında, Adem Tan'ın imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini ve bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın üzerine de keserle başından vurarak öldürdüklerini ve cesetten kurtulmak için battaniyeye sarıp yaktıklarını söyledikleri ortaya çıktı.

Öte yandan, Ümit G. ve imam nikahlı eşi Necla T. emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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