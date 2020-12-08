Cinayetten aranan şahıs yakalandı

IHA 08 Aralık 2020 Salı 23:44 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 23:44

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalanarak 43 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 2011 yılında Van’da meydana gelen kan gütme saikiyle ve tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan R.C. isimli şüphelinin yakalandığını bildirdi. Açıklamada "Tatvan ekiplerimizce yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece 43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası alarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.