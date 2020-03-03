03 Mart 2020 Salı 15:19 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:19

Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü konusu ne? Cingöz Recai filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Meryem Uzerli'nin yer aldığı Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

CİNGÖZ RECAİ BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ KONUSU NE?

“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.

CİNGÖZ RECAİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kenan İmirzalıoğlu – Cingöz Recai

Haluk Bilginer – Mehmet Rıza

Meryem Uzerli – Göze

Musa Uzunlar – Hayalet

Fatih Artman – Eren

Algı Eke – Hülya

Ushan Çakır – Arsen

Selim Bayraktar – Adil

Hakan Boyav – Ayıboğan

Serkan Keskin – Sadri