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Cinnet getiren koca, önce tartıştığı karısını sonra da kendisini tüfekle vurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cinnet getiren koca, tüfekle önce tartıştığı karısını sonra da kendisini vurdu.

  • İHA
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Olay, sabah saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bililere göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet K., sabah saatlerinde eşi Cemile K. ile tartıştı. Uzayan tartışma sonucu Ahmet K., evde bulunan av tüfeğiyle karısına ateş etti. Sinirlerine hakim olmayan koca daha sonra silahı boğazına dayayarak, intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Cemile K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenlere morga kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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