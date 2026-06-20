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Yaşam

Cinsiyet değiştirip derslere girdi! Özel okulda LGBT rezaleti

İstanbul Sarıyer'deki Özel Açı Ortaokulu'nda ‘cinsiyet değiştirme' skandalı yaşandı. Okulda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü.'nün cinsiyet değiştirerek 'Zoe Lila' ismini aldığı ve derslere bu şekilde girdiği ortaya çıktı. Skandal sonrası velilerin tepki gösterdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akşam Gazetesi20 Haziran 2026 Cumartesi 07:25 - Güncelleme:
Cinsiyet değiştirip derslere girdi! Özel okulda LGBT rezaleti
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Özel Açı Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Burak Ü., İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu; cinsiyetini kadın olarak, ismini de 'Zoe Lila' olarak değiştirdi.

VELİLERE SAPKIN SEMİNER

Cinsiyetini değiştiren öğretmen İngilizce derslerine girmeye devam ederken, 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de devam etti. Okul yönetimi velilerden gelen tepki üzerine olaya ilginç bir çözüm buldu. Öğretmenin görevden alınmasını talep eden veliler için okulda 'Cinsel Kimlik Gelişimi' konulu seminer düzenlendi. Yönetim velilere seminerle ilgili "Sayın velimiz, öğretmenimiz Burak Ü. cinsiyet dönüşüm sürecinin aşamalarından biri olan isim değişikliği gerçekleşmiştir. Öğretmenimiz artık Zoe Lia isim ve soy ismiyle bizimle devam edecektir. Prof. Dr. Özgür Öner'in vereceği seminerde görüşmek dileğiyle" mesajı yolladı. Veliler, söz konusu öğretmenle ilgili durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirerek şikâyette bulundu.

Cinsiyetini kadın olarak değiştiren Burak Ü.'nün yeni hali, öğrenciler arasında kafa karışıklığına yol açtı.

MEB'DEN JET SORUŞTURMA

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Bakanlık açıklamasında, "Konunun pedagojik esaslar bakımından incelenerek genel denetimler başlamıştır" denildi.

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