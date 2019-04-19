Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şırnak'ta sürücünün yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- AA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde cipin dereye devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Veysi Gök'ün kullandığı 73 AC 889 plakalı cipin çaya devrilme anı, Uludere yol arama noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda cipin virajı alamayarak çaya devrildiği görülüyor.
Hilal beldesindeki kazada akıntıya kapılan sürücü hayatını kaybetmiş, cipte bulunan Mehmet ve İhsan Gök, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarmıştı.
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