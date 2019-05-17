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Çırak olarak başladı, şimdi 24 ülkeye ihraç ediyor

Mardinli Şehmus Özdener, Hatay'da bir ustanın yanında sabun yapmayı öğrendi. Çırak olarak başladığı meslekte ustasını kaybeden Özdener, ustasının işletmeyi kendisine bıraktığını öğrendi. Bir anda büyük bir işletmenin başına geçen Özdener Mardin’de yürüttüğü çalışmalarla 24 ülkeye sabun ihraç etmeye başladı.

  • İHA
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Mardin'de henüz çocuk denecek yaşta çalışmak için Hatay'a giden Şehmus Özdener, burada sabun üreten bir ustanın yanında çırak olarak işe başladı. Kısa sürede mesleğinin tüm inceliklerini öğrenen Özdener, ustasının vefatı sonrası bir süre Hatay'da kalıp ardından Mardin’e döndü. Küçük bir işletmede sabun üretip satan Özdener, bir gün ustasının çocuklarından telefon aldı. Ustasının çocuklarının bu işi yapamadıklarını ve babalarının da vasiyeti olarak işletmeyi kendisine devredeceklerini duyan Özdener’in hayatı bir anda değişti. Çırak olarak başladığı işte ustasının da desteği ile büyüyen Özdener, ürettiği sabunlara ustasının soy ismi olan Aselcioğlu ismini verdi. Katıldığı tüm davetlerde soy ismini Aselcioğlu söyleyip ustasını yad eden Özdener’in en büyük hayali Mardin’i tüm dünyaya tanıtmak. 

 "MARDİN'İ TANITMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM"  

Mardin'de doğal sabun ürünleri ile kısa sürede marka olmayı başaran Şehmus Aselcioğlu, ustasının vasiyetini en değerli şekilde taşımak için gece gündüz çalıştığını söyledi. Özdener, "Ben 1998-2000 yılı arası Hatay’da çırak olarak başladım bu işe. Çıraklık zamanında işi çok çabuk kavramaya çalıştım ve işi ilerletme amacım vardı. Ustam da bana sürekli 'Sen bu işte çok başarılı olacaksın ve bu işin hakkını vereceksin' derdi. Bu işe başladığım sürede Antakya, Hatay, İskenderun ve Samandağ’da mesleği yapmaya başladım. İlerleyen zamanda ustamın vefatı ile Mardin’e döndüm. Döndükten belli bir süre sonra çocukları beni arayıp bizler babamın işini yürütemiyoruz ve babalarının bana bu işi miras bana bıraktığını ifade ettiler. Bütün haklarını üzerime vererek ben bu sabunları Mardin’e tanıtmak için yola çıktım. Çırak olarak başladığım işin ustası oldum. Yaptığımız sabunlar 2018 yılı Şubat ayında Tarım Oscar ödülünü aldı. Bu yıl altın taç ödülünü aldık. Almanya’da düzenlenen bitkisel ve yöresel fuarda düzenlenen yarışmada dünya 3.'lüğünü Mardin’e getireceğiz inşallah" dedi. 
 

24 ÜLKEYE YILLIK 200 TONLUK İHRACAT 

Mardin’in doğal bıttım, eşek sütü, menengiç gibi el yapımı doğal sabunların dünya pazarında yerini aldığını kaydeden Özdener, "Yıllık 150 ile 200 ton arasında üretim yapıyoruz. Yoğunluk olarak yurt dışına ihracat yapmaktayız. Başta Hong Kong olmak üzere İngiltere, Japonya, İran ve Irak’a ihracat yapmaktayız. Sabunlarımızı analiz ve MSY belgeleri ile beraber gönderiyoruz. Sabunlarımız 40 günlük bir süreçten sonra oluşmaya başlıyor. Mesela meşe külünü 40 gün suda bekletiyoruz. Meşe külü 40 gün suda bekledikten sonra sodyum suyu oluşur,  zeytin yağına ve bıttım suyuna koyulur sabun oluşur ve hiçbir kimyasal madde içermez" diye konuştu. 

107 ÇEŞİT SABUN ÜRETİLDİ

Yaklaşık 107 çeşit sabun ürettiklerini kaydeden Özdener, "Ürettiğimiz sabunların her biri Sağlık Bakanlığına bildirildi. Sabunu yaparken dikkatli olunması gerekir. Çünkü sabuna aşk lazım, sevgi lazım. Benim bunu yapmamın daha çok nedeni gençleri sabuna ve doğallığa alıştırmak" şeklinde konuştu.

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