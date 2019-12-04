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Çirkin saldırıya 4 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hiç tanımadığı başörtülü Şüheda Nur Eriş’e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Berrak Karaoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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HALKI KİNE TEŞVİK  

Eriş’in olay günü yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığını, bir erkeğin zanlıya sözlü müdahalede bulunduğunu, şüphelinin bu kişiye de saldırdığını anlatarak, kadından davacı olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin ise ifadesinde, olay günü bir sergiye gittiğini, burada alkol aldığını, sonradan ismini öğrendiği müştekinin kendisine tiksinmiş gibi baktığını iddia ederek, bunun üzerine müştekiye tokat attığını ve olay nedeniyle üzgün olduğunu savunduğu kaydedildi. Şüphelinin daha önce hiç görmediği, aralarında hiçbir husumet bulunmayan müştekiye karşı, sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı isnat edilen eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek, şüphelinin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

 

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