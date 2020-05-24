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Yaşam

Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, tüfekle öldürdüler

Adıyaman'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı. Ardından da kanlar içinde kalan sırtlanı av tüfeği ile vurup öldürdü. Ölü sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 4 kişiyi yakalamak için jandarma araştırma başlattı.

DHA24 Mayıs 2020 Pazar 14:42 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 14:43
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Dandırmaz köyü kırsalında dün gece, kimlikleri belirsiz 4 kişi, kırsal alanda gördükleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlanı, daha sonra da av tüfeği ile ateş ederek, öldürdü. Bununla da yetinmeyip,

öldürdükleri sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği vahşetin ardından jandarma ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

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