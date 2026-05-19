Çocuğun köpek sevme isteği yumruklu kavgayla bitti

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir şahsın yanına köpeğiyle yürüyüş yaptığı esnada küçük bir çocuk yaklaştı. Küçük çocuk, köpeği sevmek istediği sırada köpeğin havlaması üzerine çocuk korktu. Bunun üzerine aile ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdığı anlar çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı görüldü. Olayın ardından tarafların polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.