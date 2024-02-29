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Yaşam

Çocuğuna akbil basmayınca otobüste ortalık karıştı!

Kağıthane'de İETT otobüsüne binen kadın yolcu, kendine akbil basıp çocuğuna basmayınca ortalık karıştı. Otobüsteki diğer bir yolcu kendi çocuğuna akbil bastığını söyleyerek duruma tepki gösterirken, kadın ise dakikalarca çığlık attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleşti.

IHA29 Şubat 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Çocuğuna akbil basmayınca otobüste ortalık karıştı!
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Kağıthane Sünnet Köprüsü üzerinde geçtiğiniz günlerde seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü her zaman olduğu gibi duraktan yolcu almaya başladı. Ardından otobüse binen kadın yolcu, kendisi için akbilini okuturken, yanında bulunan küçük çocuğu için okutmadan devam etti.

ÇOCUĞUNA AKBİL BASMAYINCA OTOBÜSTE ORTALIK KARIŞTI

O esnada bu durumu fark eden başka bir kadın yolcu ise kendi çocuğu için akbil bastığını söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında otobüs içinde tartışma başladı. Tartışma esnasında kadınlar, dakikalarca çığlık atarak adeta cinnet geçirdi. Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleşen ikili yolculuğa devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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