Çocuğuna akbil basmayınca otobüste ortalık karıştı!

Kağıthane Sünnet Köprüsü üzerinde geçtiğiniz günlerde seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü her zaman olduğu gibi duraktan yolcu almaya başladı. Ardından otobüse binen kadın yolcu, kendisi için akbilini okuturken, yanında bulunan küçük çocuğu için okutmadan devam etti.

ÇOCUĞUNA AKBİL BASMAYINCA OTOBÜSTE ORTALIK KARIŞTI



O esnada bu durumu fark eden başka bir kadın yolcu ise kendi çocuğu için akbil bastığını söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında otobüs içinde tartışma başladı. Tartışma esnasında kadınlar, dakikalarca çığlık atarak adeta cinnet geçirdi. Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleşen ikili yolculuğa devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.