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Yaşam

Çocuğunun gözü önünde dehşet! Yol kavgasında darp edilip bıçaklandı

Beylikdüzü'nde yaşanan yol kavgası dehşetle sonuçlandı. Bir kişi, çocuğunun gözü önünde darbedilip bıçaklanırken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
Çocuğunun gözü önünde dehşet! Yol kavgasında darp edilip bıçaklandı
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Beylikdüzü'nde yol kavgasında bir kişinin çocuğunun gözü önünde darp edilip bıçaklandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde ortasında yol verme meselesi yüzünden çıkan ve kavgaya dönüşen olayda taraflar araçtan indi. Yanında çocuğu olan adam sokak ortasında tekme tokat darp edilip bıçaklandı. Saldırganlar önünde duran şahsa da araçla çarpmak istedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası darp raporu alan adam şikayetçi oldu.

Görüntülerde, adamın darp edilmeye çalışılması, yanındaki çocuğunun olay bölgesinden uzaklaştırılması ve şahısların kaçarken araçla çarpmaya çalıştığı anlar yer aldı.

  • Beylikdüzü kavga
  • yol kavgası
  • bıçaklanma

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