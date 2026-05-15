Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, 9 yıllık evliliğini bitirme aşamasında olan ve can güvenliği endişesiyle bir süredir ailesinin yanında kalan Ecem Turan Öge, çocuğunu almak için Sultangazi'ye gitti. Çocuğunu aldıktan sonra Öge'nin aracının önü, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tek yönlü yol üzerinde kesildi. Öge, çocuğunun gözleri önünde uğradığı saldırıda 6 yerinden yaralandı. Öte yandan saldırganın olaydan hemen önce çevredeki bir markete girerek bıçak satın almak istediği, bu anların ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde şahsın markete girerek reyonları kontrol ettiği ve bıçak sorduğu iddia edildi.

"ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE CAMI KIRMAYA ÇALIŞTI"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan mağdur Ecem Turan Öge, "Çocuğu alıp arabayı hareket ettirdiğim anda önüme geçti. Hemen camları ve kapıları kilitledim. Bu kez elindeki bıçakla camı kırmaya, kapıyı zorlamaya başladı. İçeride çocuğum vardı, büyük korku yaşadı. Çevredeki araçlar hareket edince bir boşluk bulup oradan çıkabildim ancak bu sırada vücudumun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesi aldım. Kolumla kendimi korumaya çalıştım" dedi.

"10 YILDIR İŞKENCE ÇEKİYOR"

Kızının yıllardır şiddet gördüğünü belirten anne Fehmiye Turan ise, "Bu olayın 10 yıllık bir evveliyatı var. Kızım yıllardır işkence çekiyor. 'Pompalı tüfekle vururum' diye tehditler savuruyor. Artık çocuklarımızı okula bile gönderemez hale geldik. Yardım istiyoruz, can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.