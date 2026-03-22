İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çocuğunun önünde karısını katletti! Aynı silahla intihara kalkıştı
Yaşam

Çocuğunun önünde karısını katletti! Aynı silahla intihara kalkıştı

Nevşehir'de tartıştığı karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında evde olan çiftin 17 yaşındaki çocuğu, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA22 Mart 2026 Pazar 07:29
ABONE OL

2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan iki çocuk annesi Kısmet E. ile eşi Coşkun E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun E, yanında bulunan tabancayla Kısmet E'ye ateş edip ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan koca ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İncelemenin ardından Kısmet E'nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde olan çiftin 17 yaşındaki çocuğu, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.