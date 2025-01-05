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Yaşam

Çocuk sürücü sokağı ayağa kaldırdı! 8 araca çarpıp kaçtı

Avcılar ilçesinde, babasından izinsiz aldığı otomobille 8 araca çarpıp kaçan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

AA5 Ocak 2025 Pazar 14:19 - Güncelleme:
Çocuk sürücü sokağı ayağa kaldırdı! 8 araca çarpıp kaçtı
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Cihangir Mahallesi'nde babasına ait 34 JT 7361 plakalı otomobili yedek anahtarıyla çalıştırıp ehliyetsiz trafiğe çıkan R.Ç. girdiği sokakta 8 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından R.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan R.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.Ç'ye ve aracın ruhsat sahibine toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Zarar gören araçların sahipleri de şikayetçi oldu.

Öte yandan, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, R.Ç'nin peş peşe yaptığı kazalar ve kaçma anları yer alıyor.

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