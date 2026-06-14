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Yaşam

Çocuklar kendini odaya kilitledi! Eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Antalya'da bir öğretmen, tartıştığı öğretmen eşi ile kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuğun annelerinin uyarısıyla odalarına kapandığı öğrenildi.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Çocuklar kendini odaya kilitledi! Eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü
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Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, coğrafya öğretmeni Orhan B. (43) ile Arapça öğretmeni olan eşi Aslıhan Öztürk B. (40) arasında iddiaya göre Aslıhan B.'nin tayin istemesi nedeniyle tartışma çıktı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen Aslıhan Öztürk B.'nin babası Cafer Tayyar Öztürk (74) de dahil oldu. Tartışma sırasında Aslıhan B. evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söylerken, Orhan B. evde bulunan pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine doğru 5 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLAR KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Olayın ardından kapıyı kilitlediği öğrenilen Orhan B.'yi ikna eden polis ekipleri kapıyı açtırdı. Eve giren ekipler, Aslıhan B. ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan B.'nin balkonda, Cafer Tayyar Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi.

"SİLAH SESİYLE HABERİMİZ OLDU"

Ailenin çocuklarına baktığını söyleyen komşuları Ayşe Ateş, "Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-4 el ateş edildi, herkes dışarı çıktı, 112'yi çağırdılar. Kızları benim elimde büyüdü. 3 buçuk aylıkken aldım, 2 yaşına kadar ben baktım. Yaklaşık 10 yıllık komşuyuz. Kayınpederi ile karısını vurmuş. Aile arasında sorun varmış ama ne derece, onu bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • öğretmen cinayeti
  • Antalya
  • pompalı tüfek

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