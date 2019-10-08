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Çocukları izcilikle camiye teşvik ediyor

İzcilik ile çocukların camiye gelmelerini teşvik eden imam İbrahim Sürün “Kampta öğrencilere bir yandan izcilik eğitimi verirken, diğer yandan değerler eğitimini öğretiyoruz” dedi.

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İstanbul Sultangazi’deki Hz. Ali Camisi imamı İbrahim Sürün, izcilik ile çocukların camiye gelmelerini teşvik ediyor. Sultangazi Belediyesi İzcilik Spor Kulübü’nde “oymakbaşı” da olan Sürün, çocukların camiye yönlendirilmesi gerektiğinden hareket ederek, vaktinin büyük kısmını onlar için harcıyor. Kampta öğrencilere bir yandan izcilik eğitimi veren Sürün, diğer yandan değerler eğitimi konusunda bilgiler aktarıyor. 8 yıldır izcilik yaptığını belirten Sürün, “Türkiye İzcilik Federasyonu’nun izci kurslarına katılarak liderlik kursu aldım. Bunu ilerleterek oymakbaşı kursuna katıldım. Bu kursu da başarıyla tamamladıktan sonra oymakbaşı olarak Sultangazi Belediyesi İzcilik Spor Kulübünde görev yapıyorum” dedi. 

ÖZGÜVENLERİ ARTIYOR

Kampa katılan çocukların özgüvenlerinin de arttığını belirten Sürün, şöyle konuştu: “Buraya gelenlerin çoğu izcilik faaliyetleriyle ilgilendiğim için camimizi de tercih ediyor. Suriyeli öğrenciler de kamplarımıza katılıyor. İzcilikte çok önemsediğim bir konu var; ‘Değerler Eğitim İstasyonu’. Burada isteyen namaz kılıyor, kimseye zorlama yapılmıyor. Bu istasyona geldiklerinde tefsir, hadis, edep, ahlak gibi dini konulardan birini belirleyip anlatıyoruz. Kampta öğrencilere bir yandan izcilik eğitimi verirken, diğer yandan değerler eğitimini öğretiyoruz.” 

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