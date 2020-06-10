10 Haziran 2020 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:25

65 yaş ve üzeri vatandaşların ve 18 yaş altına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yeni kararların açıklandığı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda uzun zamandır evlerinden dışarı çıkmayan çocukların sokağa çıkma yasağının kaldırılması hakkında alınan yeni karar da açıklandı. 18 yaş altı çocuklar ve gençler Çocukların sokağa çıkma yasağı bitti mi? Çocuklara sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte yeni normalleşme adımları kapsamında çocukların sokağa çıkma yasağı için alınan yeni kararlar.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze toplandı. Beştepe'deki toplantıda alınan kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti. 18 yaş altı gençlerin ve çocukların sokağa çıkma yasağının bittiğini açıklayan Erdoğan, çocukların dışarı çıkmasına ebeveynleri ile birlikte olma şartını vurguladı.

ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Başkan Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır." dedi.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, çocukların ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.



YENİ DÖNEM UYARISI

Erdoğan, "Bu mücadeleyi yürütmek için her imkana sahibiz. Sadece salgın sürecinde hizmete açtığımız hastanelerin yatak ve yoğun bakım kapasiteleri bile pek çok ülkenin toplamıyla yarışacak düzeydedir. Sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz. İstemediğimiz görüntüler zaman zaman oluyor. Ama kurallara uymanın genel olduğu düşüncesindeyim. Sağlık ve ekonomik tedbirleri sıkı tutmak zorundayız. Milletimden yeni dönemin kurallarına uyarak işlerine sıkı sıkı sarılarak bu sürece destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.

YENİ KARARLAR

"Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz" dedi ve bu haftaki toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

18 YAŞ ALTI İÇİN KISITLAMA KALDIRILDI (EBEVEYN ŞARTI)

- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

- 65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.