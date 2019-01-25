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Çocukların teknoloji bağımlılığına çözüm

Uzmanlar çocuklarını ekran bağımlılığından kurtarmak isteyen velilere önerilerde bulundu.

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Pedagog Reyhan Ateş Yücel “Ebeveynin gün içinde kendi akıllı cihazı ile kurduğu ilişki, doğrudan çocuk tarafından modellenir. Elinizden düşürmediğiniz bir telefonunuz varsa çocuğunuza itiraz etmeniz çok da gerçekçi olmayacaktır” dedi. “Bir çocuğu anlamanın en iyi yolu birlikte oynamaktır” diyen Yücel şöyle konuştu: Ona zaman ayırın. Kendini değerli ve anlaşılır hisseden hiçbir çocuk, aile zamanı yerine tableti ya da telefonu seçmeyecektir. Ailece zaman geçirin. Akşam buluştuğunuzda vakit geçirmeye, kendi hobilerinizi, zevklerinizi, ortak keyiflerinizi bulmaya çalışın. Böylece herkes için verimli ve etkili zaman geçirme rutininizi bulabilirsiniz. Çocuklarınıza internet ortamında kişisel mahremiyet alanını korumayı öğretmelisiniz. Bu dönemde ortak hesaplar açmak, güvenlik kontrolü için daha kolay olacaktır.” 

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