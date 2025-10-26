İSTANBUL 22°C / 20°C
Yaşam

Çocuklarını görmeye gitti! Satırlı saldırıda öldü

Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin sevgilisiyle aralarında çıkan kavgada başına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA26 Ekim 2025 Pazar 07:30 - Güncelleme:
Çocuklarını görmeye gitti! Satırlı saldırıda öldü
Olay, 22 Ekim Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evinde bulunan çocuklarını görmeye gitti. Bu esnada İkbal Köse'nin evinde olan sevgilisi Muhammet Koç (39), ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Muhammed Koç, Yılmaz Köse'ye satırla saldırarak yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz Köse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yılmaz Köse'yi satırla ağır yaralayan Muhammed Koç'u gözaltına aldı.

2 ÇOCUK BABASI HASTANEDEKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Yılmaz Köse bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

