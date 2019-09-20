Çocuklarını öldüren eşine 'canavar' diye bağırdı

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C. ile müşteki konumundaki eşi Abdulcabbar C. katıldı.

Söz verilen Abdulcabbar C, sanık eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, “Bu olayla ilgili savcılıkta ifade vermiştim. O beyanlarımı tekrar ediyorum. Burada aynı olayı tekrar anlatmak istemiyorum. Her şey yeterince açık ve ortada." diye konuştu.

Sanık Selma C. ise savunmasında, "Ben çocuklarımı seviyorum, ben onlara böyle bir şey yapmam. Herkes benim çocuklarımı nasıl sevdiğimi bilir. Onlar benim her şeyim. Bunları baskı altında kaldığım ve ilaç kullandığım için yaptım. Yoksa, hangi anne çocuğuna böyle bir şey yapabilir? Eşim ve ailesinden şiddet görüyordum, dayak yiyordum, karakola müracaat etmiştim.” ifadesini kullandı.

Bunun üzerine eşinin üzerine yürüyen ve güvenlik görevlilerince engellenen Abdulcabbar C, "Madem benden intikam alacaktı, bunu neden çocuklarımdan çıkardı. Ne hakkı vardı? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Canavar." diyerek tepkisini gösterdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.