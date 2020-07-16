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Yaşam

Çok sayıda arı soktu, hayatını kaybetti

Malatya'da arıcılık yapan 61 yaşındaki İsmail Uzun'u çok sayıda arı soktu. Fenalaşan Uzun hayatını kaybetti.

IHA16 Temmuz 2020 Perşembe 08:04 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 08:09
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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ağçapınar Caddesi üzerinde kendine ait bahçesinde arıcılık yapan 61 yaşındaki İsmail Uzun’u çok sayıda arı soktu. Arıların sokmasıyla birlikte fenalaşan Uzun yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Uzun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmail Uzun’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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