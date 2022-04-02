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Yaşam

Çöl tozları yurdu terk edecek

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, Afrika kaynaklı toz taşınımının pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 09:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mart'ta Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile Türkiye'nin batı kesimlerinde, özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımları görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlügünde görevli Meteoroloji Uzmanı Macit, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kuvvetli rüzgarların Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini hafta sonu da devam ettireceğini söyledi.

Macit, "Rüzgarların kuvvetinin pazar günü 90 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek." dedi.

Macit, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklindeki yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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