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Yaşam

Devlet korumasına alınmıştı... Çöp evden çıkan çocuğun son hali ortaya çıktı

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi tarafından alıkonulup baygın halde bulunan, daha sonrasında devlet korumasına alınan Cem Muhammet'in son halinin fotoğrafları ortaya çıktı.

DHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
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Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A. (9), Antalya'da devlet korumasına alındı. Emniyete götürülen Yasemin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cem Muhammet A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi. Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi.

Cem Muhammet A.'nın, dün Antalya'da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi.

Cem Muhammet A.'nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı.

  • burç
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