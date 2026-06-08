İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1072
  • EURO
    53,2238
  • ALTIN
    6400.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çöp kamyonu dehşeti: Yaşlı kadından acı haber geldi
Yaşam

Çöp kamyonu dehşeti: Yaşlı kadından acı haber geldi

Adana'da çöp kamyonunun çarptığı 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Çöp kamyonu dehşeti: Yaşlı kadından acı haber geldi
ABONE OL

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 BSH 189 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Tuğlu'ya (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Tereyağı şovu'' faciaya dönüştü: Acı çığlıklar restoranı ayağa kaldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.