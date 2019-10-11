Cornetto Mini Cooper çekilişi tamamlandı. Gözler Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçlarına çevrildi. Cornetto Mini Cooper çekiliş sonucu açıklandı mı? Cornetto çekiliş 2019 sonucu nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 01 Temmuz 2019 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında satış noktalarından promosyonlu Cornetto ürünlerinden satın alanları Mini Cooper kazanma şansı yakalıyor. Algida'nın Cornetto Mini Cooper çekilişi 7 Ekim'de gerçekleştirildi. Mini Cooper çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Cornetto Mini Cooper çekiliş sonucuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

CORNETTO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

7 Ekim'de gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazanan aday açıklanacak. Şimdi ise gözler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi.

CORNETTO ÇEKİLİŞ 2019 SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kazananlar, Algida'nın resmi internet sitesi ile Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.

CORNETTO ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Cornetto Mini Cooper Çekilişi Kampanya 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Ayrıca şifreleri 3818’e SMS olarak da gönderebilirsiniz. SMS’ler opertaörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendiriliyor. SMS gönderirken Cornetto ambalajlarından çıkan şifre, ad, soyad ve adres bilgileri arasında birer boşluk bırakmayı unutmayın. Elbette bunların yerine yukarıdaki linkten Ücretsiz Şifre Girişi’ni tercih edebilirsiniz.

Kampanyaya Dahil Promosyonlu Cornetto Ürünleri : Cornetto Romantik Aşık, Cornetto Gözü Kara Aşık, Cornetto Çılgın Aşık, Cornetto Disc Oreo, Cornetto Disc Toblerone, Cornetto Disc Vanilya Karamel, Cornetto Disc Antep Fıstık-Çikolata, Cornetto Classico Karadut-Kaymak, Cornetto Classico Çikolata, Cornetto Classico Kaymak

Önemli: Çekilişe katıldığınız şifre yazılı ambalaj paketlerini kampanya sonuna kadar saklamayı unutmayın.